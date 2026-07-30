Sahilde karavanda tıraş

İSTANBUL'daki mesleki tecrübesini pandemi sürecinde yenilikçi projeye dönüştüren ve bu dönemdeki izolasyon tedbirlerinden ilham alan Özgür Reisoğlu, satın aldığı karavanı berber salonuna çevirdi. Artvin'e gelen ve sahil şeridine park ettiği çekme karavanda berberlik yapan Reisoğlu, müşterilerine farklı tıraş deneyimi sunuyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde doğup büyüyen ve mesleğini sürdürmek için İstanbul'a giden Özgür Reisoğlu, pandemi dönemindeki izolasyon tedbirlerinden ilham alarak farklı bir projeye imza attı. Reisoğlu, kuaförlük mesleğini satın aldığı karavanda sürdürmeye karar verdi. Reisoğlu, satın aldığı çekme karavanı tasarlayarak içerisine lavabo, kombi ve berber koltuğu yerleştirerek memleketi Hopa'ya döndü. İşletme için gerekli resmi izinleri alan Reisoğlu, mobil karavanında müşterilerine hizmet vermeye başladı. Sahil şeridine park ettiği karavanda berberlik yapan Reisoğlu, müşterilerine farklı tıraş deneyimi sunuyor.

'İNSANLARA İLK BAŞTA TUHAF GELİYORDU'

Karavanın insanların oldukça ilgisini çektiğini söyleyen Özgür Reisoğlu, "İnsanlara ilk başta tuhaf geliyordu; görmek ve içine bakmak istiyorlar. Sonrasında ise gelip tıraş oluyorlar. Herkes çok keyifli ve gayet rahat bir şekilde hizmet alıyor. İçerisi 4 kişilik; müşterilerimiz istedikleri gibi yanlarında misafir de getirebiliyorlar. Tavanı açabiliyor, rahat şekilde müzik de dinleyebiliyorlar. Sonuçta VIP tarzı bir alan sunduğumuz için insanlar kendilerini daha mutlu hissediyor. Aileleriyle, çocuklarıyla gelip rahat rahat tıraşlarını olabiliyorlar. Şu anda Artvin Hopa'dayız ama Türkiye'nin her yerinde çalışabiliyoruz. Bütün evraklarımız resmi, vergimizi veriyoruz ve esnaf odasına kaydımız mevcut. Hopa ve Karadeniz halkı için güzel bir değişiklik oldu. Herkes çok mutlu, demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. 'Nasıl yaptınız' diye merakla soruyorlar. Biz de hem onların merakını gideriyoruz hem de mesleğimizi icra ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı