Sahilde erkek cesedi bulundu
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta sahilde bir erkek cesedi bulundu.
Sinop'ta sahilde bir erkek cesedi bulundu.
İnceburun mevkisinde deniz kenarında ceset görenler, durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk incelemesine göre uzun süredir suda olduğu değerlendirilen ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel