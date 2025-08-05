Sahilde Alkol Alan Adam Denize Düştü, İki Kez Cezalandırıldı

Sahilde Alkol Alan Adam Denize Düştü, İki Kez Cezalandırıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde alkol alan C.V., 2 bin 953 lira ceza aldıktan sonra denize düştü. Polis tarafından kurtarılan C.V.'ye, rahatsızlık verdiği için 1406 lira daha ceza kesildi ve hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde sahilde alkol aldığı gerekçesiyle 2 bin 953 lira para cezası uygulanan C.V. (40), bir süre sonra denize düştü. Polis tarafından kurtarıldıktan sonra bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen C.V.'ye 1406 lira daha para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gledi. Sahilde alkol alan C.V.'ye polis, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 953 lira para cezası uyguladı. C.V., ceza kesildikten sonra deniz kenarında bulunan merdivende oturdu. Yaklaşım yarım saat sonra C.V., kalkmak isterken denize düştü. Polis ekipleri C.V.'yi kurtarıp, denizden çıkardı. Kurtarıldıktan sonra bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen C.V.'ye 1406 lira daha para cezası uygulandı. C.V., tedbir amaçlı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. C.V.'nin sudan çıkarılma anı bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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