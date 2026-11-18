İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu'nda yabancı bayraklı yelkenli teknede yapılan aramada 266 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından İzmir'in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu'nda gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli olduğu değerlendirilen yabancı bayraklı bir yelkenli tekne tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, teknede narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 266 kilogram skunk ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı