Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı - Haberler

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Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

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SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 29 Temmuz- 04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 37 olayda toplam 1047 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/ kurtarılmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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