Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi. SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 29 Temmuz- 04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 37 olayda toplam 1047 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/ kurtarılmıştır" denildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

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