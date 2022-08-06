Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.
- Güncelleme:
SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 29 Temmuz- 04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 37 olayda toplam 1047 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/ kurtarılmıştır" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel