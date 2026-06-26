Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Bahadır'dan Vali Dallı'ya ziyaret
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret ederek mavi vatan güvenliği ve deniz görevleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Ziyarette, "Mavi vatan"ın güvenliğinin sağlanması, denizlerde kamu düzeninin korunması, arama kurtarma faaliyetleri ve Karadeniz'de yürütülen görevler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Dallı, Bahadır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.
Bahadır da ziyaretinin anısına Dallı'ya hediye takdim etti.
Kaynak: AA / Semih Yüksel