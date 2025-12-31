Haberler

Sahil Güvenlik, Ege Denizi'nde yılbaşında da görev başında

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, yılbaşı gecesi de Ege Denizi'nde görev başında olduklarını belirterek, vatandaşların 2026 yılına huzur ve güven içinde girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda yılbaşı tedbirleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Paşaoğlu, Ege Denizi'nin sorumluluğunun kendilerine emanet edildiğini vurgulayarak, "Bu yüce ve aziz millet, bize Ege'nin sorumluluğunu vermiştir. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle görev yapıyoruz." dedi.

Paşaoğlu, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı kapsayan bölgede yaklaşık 70 unsur ve 600 personelle görev yapacaklarını ifade ederek, "Dalış ve hava unsurlarımızın da desteğiyle vatandaşlarımızın 2026 yılına daha huzurlu girmesi için gayret göstereceğiz. Temel amacımız, bu suları emanet aldığımızın bilincinde olmaktır." diye konuştu.

Görevleri sırasında şehit ve gazileri de rahmet ve şükranla andıklarını dile getiren Paşaoğlu, yeni yılın tüm vatandaşlara daha çok huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Paşaoğlu, acil durumlar ile istek ve şikayetler için 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kullanılmasını isteyerek, Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı himayesinde, valiliklerin koordinasyonunda görev yaptığını hatırlattı.

Denizde görev yapan tüm personel ve denizcilere selamet dileyen Paşaoğlu, "İnşallah 2026 yılında tüm denizcilerimizin ve aziz milletimizin rotası her daim neta, yani önü açık olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
