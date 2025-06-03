SAHA Elçileri Eğitimi Sorgun'da Başladı

SAHA Elçileri Eğitimi Sorgun'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi kapsamında Sorgun'da 'SAHA Elçileri Eğitimi' başlatıldı. Eğitimde gönüllülere sağlık okuryazarlığı, aşılar, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve daha birçok konuda eğitim veriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında, Sorgun'da "SAHA Elçileri Eğitimi" başlatıldı.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, AA muhabirine, toplumla doğrudan temas halinde olan ve yerel güven ilişkisi içerisinde faaliyet gösteren Türk Kızılay gönüllülerinin ve çeşitli topluluk üyelerinin, "SAHA Elçisi" olarak yetiştirildiğini söyledi.

Eğitime katılan gönüllülere, alanında uzman sağlık personelleri tarafından çeşitli konularda uygulamalı ve teorik eğitimler verildiğini ifade eden Türkön, "Eğitimlerimiz, sağlık okuryazarlığı ve doğru bilgi kaynakları, aşılar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, kronik hastalıklarda erken tanı farkındalığı, beslenme, hareket, sigara/madde kullanımıyla mücadele, ruh sağlığı ve psikososyal destek, sağlık sistemine erişim ve hasta hakları, afet, acil durum ve krizlerde sağlık yönlendirmesi gibi konuları kapsıyor." dedi.???????

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar

Özel'den kayyum resti: Seçim olmadan gelecek adamı...
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.