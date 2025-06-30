Sağlıklı Beslenme Önerileri 'Bilim Kafe' Buluşmalarında Anlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda, Nuh Naci Yazgan Üniversitesince (NNYÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında sağlığın korunmasında beslenme önerileri anlatıldı.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sağlıklı beslenmenin bilimsel ilkelerini ve doğru beslenmenin hayat kalitesini nasıl arttırabileceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Beslenmenin anne karnında başlayan ve yaşam boyu süren uzun bir yolculuk olduğunu ifade eden İnanç, maksimum sağlık için yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız bir yaşam, stresten uzak durmak ve düzenli sağlık kontrolünün gerekli olduğunu belirtti.

Program, İnanç'ın katılımcıların sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.