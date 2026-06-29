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Bakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısı

Bakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakanlıklar arası işbirliğini ele aldıkları toplantıyı sosyal medyadan duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakanlıklar arası işbirliğinin ele alındığı toplantı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yumaklı ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda gelecek dönemde atılacak ortak adımları ve kurumlar arası işbirliği süreçlerini ele aldıklarını aktaran Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurumlarımızla omuz omuza, büyük gayret ve samimiyetle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve değerli ekibine nazik ziyaretleri ile vizyoner katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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