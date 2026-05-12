Sağlık-Sen, "Hemşireler Konuşuyor" programı düzenledi

Sağlık-Sen, Hemşireler Haftası kapsamında "Hemşireler Konuşuyor" programı düzenledi.

Sendika Genel Merkezi'ndeki programda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşireliğin yalnızca meslek olmadığını, en zor anda durabilme iradesi olduğunu söyledi.

Hemşireliğin büyük özveri mesleği olduğunu vurgulayan Doğan, "Böylesine ağır sorumluluk taşıyan bir mesleğin çalışma hayatının da aynı hassasiyetle desteklenmesi gerekir. Özellikle gece nöbetleri... İnsan biyolojisinin en zorlandığı saatlerde herkes dinlenirken görev yapan hemşirelerimizin, ebelerimizin emeğinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gece ile gündüz aynı değildir. Gece nöbetinin yükü de yoğunluğu da yorgunluğu da farklıdır." dedi.

Gece çalışan hemşirelerin, ebelerin ve hekimlerin ücretlerinde, nöbet ve teşviklerinde yapılacak güçlendirici düzenlemelerin önemine işaret eden Doğan, farklı alanlarda çalışan hemşirelerin çalışma yüklerinin aynı olmadığını, emeğin ve üstlenilen sorumluluğun daha görünür hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Doğan, şehir hastaneleri ve hastane yakınlarına lojman projelerinin artırılmasının sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Huzurlu çalışan hemşire ve huzurlu çalışan hekim daha güçlü sağlık hizmeti demektir." diye konuştu.

Hemşirelerin mesleki aidiyetini güçlendirecek, çalışma hayatlarını daha da destekleyecek her adımın sağlık sistemine güç katacağının altını çizen Doğan, hemşirelerin, ebelerin, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının beklentilerini ifade etmeye, çözümün bir parçası olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Hemşirelerin yanında olmaya devam edeceğiz"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de hemşirelerin fedakarlıklarıyla, şefkatiyle ve özverisiyle her gün acıları dindirip hayat kurtardıklarını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının tarih boyunca milletin yanında olduğunu belirten Ateş, dünyayı etkileyen pandemide ve asrın felaketinde de hemşirelerin en önde olduğunu anımsattı.

Ateş, sorunlarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi anlamında kahraman hemşirelerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Programda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Yazıcı da bir konuşma yaptı.