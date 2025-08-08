Sağlık-Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, Bakan Memişoğlu'na Ziyarette Bulundu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri kapsamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen ziyarette Doğan, toplu sözleşme sürecinde gelinen nokta ve taleplerle ilgili Bakan Memişoğlu'na bilgi verdi.

Memişoğlu, Sağlık-Sen tarafından teklif edilen maddeleri inceledi.

Sağlık Bakanlığında yaklaşan promosyon ihalelerinin yenilenme sürecini de görüşmede gündeme getiren Doğan, sahanın beklentileri doğrultusunda sürecin ekonomik koşullarına uygun şekilde tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Eylülde yapılması planlanan 18 bin sağlık personeli istihdamının gündeme geldiği görüşmede Doğan, alım sürecinin bir an önce başlatılmasını istedi. Bakan Memişoğlu da gerekli çalışmanın sürdürüldüğünü söyledi.

Ziyarette mazeret tayinleriyle ilgili sorunlar da Bakan Memişoğlu ile paylaşıldı.

Doğan, Aile Yılı'nda mazeret atamalarını sınırlandıran uygulamaların ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması ve bu tayinlerin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Kısa süreli refakat izinlerinde yaşanan sorunları da gündeme getiren Doğan, sağlık personeline muayene önceliği verilmesi talebinde bulundu.

Görüşmede aile hekimliğinin sorunları da dile getirildi.