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Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi organ bağışı stantlarında farkındalık çağrısı yaptı

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Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi organ bağışı stantlarında farkındalık çağrısı yaptı
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Eskişehir Sağlık-Sen üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası'nda iki hastanede kurulan organ bağışı stantlarını ziyaret etti. Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek farkındalık ve duyarlılık çağrısı yaptı.

Eskişehir Sağlık-Sen üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunusemre Devlet Hastanesi'nde kurulan organ bağışı bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, ziyaretlerde organ bağışının önemine dikkati çekti.

Organ bağışının, hayatını kaybeden bir kişinin organlarıyla başka insanlara umut olmasını sağlayan anlamlı yollardan biri olduğunu belirten Köksal, "Organ bağışı hayat kurtarır, birçok insana yeniden yaşama şansı sunar. Bu konuda toplumsal farkındalığın artması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Köksal, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, tüm vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA
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