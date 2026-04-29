Sağlık-Sen'de "Üniversite Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, şube başkanlarının katılımıyla "Üniversite Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda, buralarda görevli sağlık profesyonellerinin sorunlarının giderek büyüdüğüne, teşvik ek ödemelerine öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, üniversite hastanelerinin sorunlarını çözülene kadar gündemden düşürmeyeceklerini vurgulayarak, "Üniversite hastanelerinde görevli hocanın, hekimin, asistanın, hemşirenin, teknisyenin yani tüm sağlık profesyonellerinin hakkı için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.