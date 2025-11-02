Sağlık-Sen Başkanı Anmal'dan Kan Bağışı Çağrısı
Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Kızılay Haftası kapsamında Cizre'de kan bağışında bulundu ve herkesin bağış yaparak Türk Kızılayı'na destek olmasını istedi.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, kan bağışı çağrısında bulundu.
Anmal, Kızılay Haftası dolayısıyla Cizre ilçesinde kurulan kan bağış aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.
Kan bağışının önemine değinen Anmal, herkesi bağış yapmaya ve Türk Kızılaya destek olmaya davet etti.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel