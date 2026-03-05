Haberler

Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi Caner Şehit (46), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Ormanlı beldesinde, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Hizmet Binası'nın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; Caner Şehit, çalıştığı 3 katlı binanın 3'üncü katında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından işçiyi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Caner Şehit, tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

