Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Son Bir Yılda 6,2 Puan Artarak Yüzde 69,4'e Yükseldi"

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e yükseldi. Şehir hastanelerimizde yüzde 70,8, kamu hastanelerimizde yüzde 71,2, aile sağlığı hizmetlerimizde ise yüzde 70,1 memnuniyet oranına ulaştık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Sağlıkta memnuniyet çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e yükseldi. Şehir hastanelerimizde yüzde 70,8, kamu hastanelerimizde yüzde 71,2, aile sağlığı hizmetlerimizde ise yüzde 70,1 memnuniyet oranına ulaştık. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' hedeflerimizle milletimize daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA