Şüphelilerin uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon: 30 gözaltı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddialarıyla 8'i sağlık çalışanı toplam 30 kişi gözaltına alındı.

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

