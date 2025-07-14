Sağlık Çalışanlarından Kamu Sözleşmesi Talepleri

Aralarında Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerinin de bulunduğu işçiler, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Bahçelievler Ek Hizmet Binası önünde toplanan grup üyeleri, döviz ve pankart açtı.

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, basın açıklamasında, sosyal hizmet personelinin ücretlerinin diğer kamu işçileriyle eşitlenmesini istediklerini söyledi.

Balekoğlu, ocak ayından bu yana imzalanmasını bekledikleri protokolde hakları olan ücretin verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde sadece ücret değil, istediğimiz diğer bütün taleplerimiz karşılanmalıdır. Taleplerimiz doğrultusunda protokol imzalanmalıdır. Toplu iş sözleşmeleri bir an önce bitirilmelidir." diye konuştu.

İşçiler, bina önünde 15 dakika oturma eylemi yapıp dağıldı.