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Kenevir Ürünleri İçin Sektör Toplantısı

Kenevir Ürünleri İçin Sektör Toplantısı
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Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "Kenevirden Elde Edilen Ürünler Sektör İstişare Toplantısı" gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplantıda, kenevirden elde edilen ürünlerin "tohumdan eczaneye" kadar ruhsatlandırılması, izlenmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

(ANKARA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "Kenevirden Elde Edilen Ürünler Sektör İstişare Toplantısı" gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplantıda, kenevirden elde edilen ürünlerin "tohumdan eczaneye" kadar ruhsatlandırılması, izlenmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının Sağlık Bakanlığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda, kenevirden elde edilen ürünlerin üretimden son kullanıcıya kadar geçen süreçte ruhsatlandırılması, takibi ve denetimiyle ilgili başlıkların değerlendirildiğini ifade eden Birinci, özellikle sağlık açısından ele alınması gereken hususların öne çıktığını kaydetti.

Birinci, ilgili kurum ve paydaşlarla yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, toplantıya katkı sunan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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