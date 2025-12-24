Haberler

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret ederek ildeki sağlık çalışmalarını ve planlanan yatırımları görüştü.

Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde sağlık alanında yapılan çalışmalar görüşüldü.

Ziyarette, Kastamonu'da planlanan sağlık yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkol'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Haberler.com
