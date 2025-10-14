Haberler

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara 14 Ekim 2025'ten itibaren erişebilecek.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Ösym'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.