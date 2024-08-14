Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki Otobüs Kazası Hakkında Açıklama
Sağlık Bakanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda, "Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.