Sağlık Bakanlığından kolorektal kanser taraması için çağrı
Sağlık Bakanlığı, kolorektal kanser taramasının önemine dikkat çekmek için Hülya Koçyiğit'in mesajını paylaştı. 50-70 yaş arası herkesin tarama yaptırması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı, kolorektal kanser taramasının önemine dikkati çekmek amacıyla bir paylaşım yaptı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sanatçı Hülya Koçyiğit'in mesajına yer verildi.
Koçyiğit, "50-70 yaş arasındaysanız kolorektal kanser taraması yaptırmak için Sağlıklı Hayat Merkezlerine gidin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan