Sağlık Bakanlığı'ndan 'Annelik Yolculuğu' Mobil Uygulaması

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Sağlık Bakanlığı, gebelikten 2 yaşa kadar bebek gelişimini kapsayan 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamasını yayınladı. Uygulama, annelere rehberlik eden içerikler ve hatırlatıcılar sunuyor.

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması, gebelikten 2 yaşına kadar bebek gelişimini kapsayan sürece yönelik rehber içeriklerle uygulama mağazalarında ücretsiz kullanıma sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, gebelikten doğuma, emzirmeden 0–2 yaş bebek gelişimine kadar tüm süreçlerde anne adaylarına rehberlik ediyor.

Uygulamada, haftalık gebelik takibi, beslenme ve egzersiz önerileri, doğuma hazırlık yöntemleri, doğum sonrası emzirme ve lohusalık desteği gibi içerikler yer alıyor.

"0–2 yaş bebek gelişimi" bölümünde erken çocukluk dönemine ilişkin bakım, beslenme ve gelişim önerilerinin sunulduğu uygulamanın "Test ve aşı hatırlatıcıları" bölümüyle ise muayene ve bağışıklama süreçlerinin zamanında yapılması hedefleniyor.

Uygulamada ayrıca, sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış bilgilerle "güvenilir bilgi paylaşımı", bebeklerin ilk anılarının kaydedilebileceği "anı günlüğü" ve "isim önerileri" gibi bölümler de yer alıyor.

"Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarına tüm uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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