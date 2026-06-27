Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk imzasının sağlık teknolojilerinde daha güçlü görüleceğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreten sağlık vizyonumuzun, göz bebeği mühendislerimizin ve hekimlerimizin alın teri. Türk imzasını sağlık teknolojilerinde daha güçlü göreceğiz. Çok yakında yeni müjdelerle." ifadesini kullandı.