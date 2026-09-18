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Sağlık Bakanı Memişoğlu, San Francisco'da Genentech'te incelemelerde bulundu

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, San Francisco'da Genentech'te incelemelerde bulundu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında San Francisco'da biyoteknoloji şirketi Genentech'i ziyaret etti. Memişoğlu burada moleküler tıp, klinik araştırmalar ve yeni nesil tedavi teknolojilerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında San Francisco'da biyoteknoloji şirketi Genentech'i ziyaret ederek buluş ve klinik araştırmalar ile yeni nesil tedavi teknolojileri hakkında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. San Francisco'da küresel biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren Genentech'i ziyaret ettiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"ABD programımız kapsamında resmi temaslarımızı sürdürüyoruz.

Küresel biyoteknoloji sektörünün kurucu kurumlarından Genentech'te incelemelerde bulunarak moleküler tıp, klinik araştırmalar ve yeni nesil tedavi teknolojilerini değerlendirdik.

Güçlü Ar-Ge altyapımız ve yenilikçi vizyonumuzla, küresel ölçekte katma değer üreten bir sağlık ekosistemi inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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