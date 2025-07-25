Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul 2. Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti ve ildeki sağlık yatırımları hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul 2. Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu başkanlığında Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul 1. Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Memişoğlu, toplantıda ildeki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin il yöneticilerinden bilgi aldı.
Paylaşımda, toplantıya dair fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel