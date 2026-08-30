Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü kutlayarak Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"1071'de Anadolu'nun kapılarını açan irade, 1922'de bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı

Kuralları hiçe saydılar, ceza gelince “tanıdık” devreye girdi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar...
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı