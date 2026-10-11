Sağlık Bakanı Memişoğlu, Manisa'daki kazada 11 ölü, 27 yaralı olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Manisa'daki kazada 11 ölü, 27 yaralı olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 27 vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Bakan, yaralılardan 1'inin durumunun ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olduğunu belirtti.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'daki kazada yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.