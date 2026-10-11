Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Manisa'daki kazada 11 ölü, 27 yaralı olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 27 vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Bakan, yaralılardan 1'inin durumunun ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olduğunu belirtti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'daki kazada yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama

Kimlik şartına itiraz gelmişti! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Yok böyle ikna çabası! İntihara kalkışan sürücüye bakın ne söyledi
20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! 2 oğlu tutuklandı

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! İki oğlu tutuklandı
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

Cenazedeki dekolteli fotoğrafları sonrası sessizliğini bozdu