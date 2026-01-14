Türk Eczacıları Birliği Heyeti, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Ziyaret Etti

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye ilişkin Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamada; Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından Sağlık Bakanlığı'na hitaben hazırlanan ve eczanelerde bağışıklama hizmetlerine yönelik olarak dünya örneklerinin de yer aldığı bir mektubun Bakan Memişoğlu'na sunulduğu belirtildi.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu ile Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Başkanı'ndan oluşan heyet, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Türk Eczacıları Birliği, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"Heyet, Sayın Bakan ile eczacıların sağlık hizmet sunumundaki rollerinin güçlendirilmesi ve Ulusal Erişkin Bağışıklama Programlarında eczacıların aktif görev alması. Küresel Gelişmeler, İlaçta Dışa Bağımlılık ve Yerli Üretimin Stratejik Önemi. Referans fiyat uygulamasının tarihsel gelişimi çerçevesinde, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapısal ve tamamlayıcı düzenlemeler yapılması. Yeni eczacılık fakültesi açılmaması, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi taleplerimiz; mevcut durumun oluşturduğu işsizlik sorunu ve istihdam ihtiyacı. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan eczacıların özlük haklarının düzenlenmesi ve Ek Ödeme Yönetmeliği'nde gerekli iyileştirmelerin yapılması başlıklarını ele aldı.

Görüşmede, Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından T.C. Sağlık Bakanlığına hitaben hazırlanan ve eczanelerde bağışıklama hizmetlerine yönelik olarak dünya örneklerinin de yer aldığı mektup, Sayın Bakana sunuldu."