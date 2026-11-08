Sağlık Bakanı Memişoğlu, Dünya Radyoloji Günü'nde radyoloji çalışanlarını kutladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Radyoloji Günü'nü kutladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük sağlık ailemizin kıymetli bir parçası olan, bilgi ve özverileriyle sağlık hizmetlerimize güç katan tüm radyoloji çalışanlarımızın Dünya Radyoloji Günü'nü gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA