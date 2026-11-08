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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bitlis'te mahsur vatandaşı UMKE'nin kurtardığını açıkladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşın UMKE ve 112 ekiplerince kurtarıldığını bildirdi. Ayağındaki eski kırık nedeniyle yürüyemeyen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşı, bölgeye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin kurtardığını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Yönümüz sizedir. Yolumuz daima size çıkar" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen vatandaşımız, 4x4 Pajero ambulansımızla bölgeye ulaşan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zorlu arazi koşullarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Memişoğlu, paylaşımında, yolda mahsur kalan vatandaşın kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA
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