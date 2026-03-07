Bakan Memişoğlu, Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsüne ziyarette bulundu.

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adem Akçakaya ile laboratuvarlarımızda devam eden projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Sağlıkta tam bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedefimiz doğrultusunda yerli ve milli bilimsel çalışmaları her daim desteklemeye devam edeceğiz. Bilim yolunda emek veren tüm araştırmacılarımıza başarılar diliyorum."