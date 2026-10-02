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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 17,4 milyon kanser taraması yapıldığını açıkladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana Ulusal Kanser Tarama Programı ile 17,4 milyon tarama yapıldığını açıkladı. Tarama merkezi sayısı 493'e, mobil KETEM sayısı 60'a çıkarıldı; 300 bin şüpheli bulguyla 21 bin kişinin erken evrede tanı almasına katkı sağlandı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Temmuz 2024'ten bu yana Ulusal Kanser Tarama Programımızla 17,4 milyon tarama gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erken teşhis hayat kurtarır. Temmuz 2024'ten bu yana Ulusal Kanser Tarama Programımızla 17,4 milyon tarama gerçekleştirdik. Tarama merkezi sayımızı 493'e, mobil KETEM sayımızı 60'a çıkardık. Bu süreçte; 5,1 milyon vatandaşımızın meme kanseri taramasını gerçekleştirdik. 300 bin şüpheli bulguyu tespit ederek 21 bin vatandaşımızın erken evrede tanı almasına katkı sağladık. Mobil KETEM araçlarımızla 570 bin vatandaşımıza yerinde hizmet sunduk. 99 milyon hatırlatma SMS'i ile vatandaşlarımızı taramalara davet ettik. Sağlığınız bizim için kıymetli; en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine, KETEM'e veya Mobil KETEM araçlarımıza başvurarak ücretsiz taramanızı yaptırmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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