Sağlık Bakanı Memişoğlu, 13. Sağlık Zirvesi'nde gündemi değerlendirdi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 13'üncü Sağlık Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri sektör temsilcileriyle sağlık hizmetleri, güncel mevzuat süreçleri ve gelecek döneme ilişkin gündem maddelerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"13. Sağlık Zirvesi vesilesiyle sağlık sektörümüzün kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Zirve kapsamında sağlık hizmetlerimizi, güncel mevzuat süreçlerini ve önümüzdeki döneme dair gündem maddelerini değerlendirdik. Sağlık sistemimizin tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Emeği geçen ve değerli katkılarını sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı