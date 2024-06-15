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Sağlık Bakanı: Kolesterol ve kalp hastaları sakatat tüketiminden kaçınmalı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurban etinin 1 gün dinlendirildikten sonra tüketilmesini önererek "Yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaparak et tüketimiyle ilgili bilgi verdi. "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır." diyen Koca, kalp ve kolesterol hastalarının da eti hafta 2 tüketmesini, sakatat tüketiminden ise kaçınmasını önerdi.

ETİN YANINDA SEBZE VE YOĞURT

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu. Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da paylaşımında yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."

Sağlık Bakanı: Kolesterol ve kalp hastaları sakatat tüketiminden kaçınmalı

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Sedat ayar:

millete ete hasret bırakın allaha şukur bayramda et gorevek insanlar var tamam dınlesın ama etın kilosu

6
1
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Köfteci Jardel:

Çok doğru söylemiş. Kırmızı et, yağ ve sakatat kalp damar hastalıkları ve kansere neden oluyor.

2
1
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