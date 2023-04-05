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Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatı alanında çalışmalar devam ediyor. Yeni yatırımlarla Hatay'da sağlık hizmetlerinin daha yüksek bir oranda yerleşik kurumlarca verilmesini sağlayacağız. Zamanla yarışımız, depremzede halkımız için." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında inşaat alanındaki çalışmalardan fotoğraflara da yer verdi.

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Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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