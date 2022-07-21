Sağlık Bakanı Koca: "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca: "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca: "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Şu ana dek can kaybı olmadı." AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağlık Bakanı Koca: 'Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. - Haberler

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