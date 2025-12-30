Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mısır'da bir üniversite hastanesinin açılışına katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'ın kuzeyindeki Giza kentinde bir üniversite hastanesinin açılış törenine katıldı.

Giza Üniversitesi bünyesinde hizmete giren hastanenin açılışına, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nın yanı sıra Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Muhammed Aşur ile eski Başbakan İbrahim Mahlab da katıldı.

Açılış öncesinde konuşan Medbuli, yeni hastanenin eğitim ve sağlık alanlarında önemli hizmetler sunacak büyük bir tıp tesisi olduğunu belirterek projenin sağlık ve eğitim sistemine özel sektör katkısının başarılı bir örneğini teşkil ettiğini söyledi.

Başbakan Medbuli, Bakan Memişoğlu'na hastane turu sırasında eşlik etti.

Tur kapsamında Bakan Memişoğlu, hastanenin bölümleri ile hastalara sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törenin ardından, Giza Üniversitesi Rektörü ve eski Başbakan Ahmed Ferid, Memişoğlu'na hatıra hediyesi takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ferid, Türkiye ile gelecekte sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesine ve Türk sağlık sektörünün deneyimlerinden faydalanmaya yönelik temennisini ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Kahire'ye gelmiş, bu çerçevede Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar ile görüşmüş ve Kahire'deki Nasır Enstitüsü Hastanesi'nde tedavi gören bazı Filistinli hastaları ziyaret etmişti.