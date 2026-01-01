Bakan Memişoğlu, İstanbul'da Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Bakan Memişoğlu, ardından 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi'ne geçerek personelin yeni yılını kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti, ardından 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi'nde personelin yeni yılını kutladı. Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Yeni yıl size şifa, mutluluk ve başarı getirsin çocuklar. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sarıyer Çayırbaşı Yerleşkesi, çocuk hematoloji servisinde tedavileri devam eden kıymetli yavrularımızı ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik ettik. Tedavi süreçleri devam eden tüm yavrularımızın ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'inde yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, "Hoş geldiniz Efnan Hüma, Arya ve Hümeyra Bebekler, sefalar getirdiniz. Yeni yılın ilk bebekleri olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'inde dünyaya gelen Efnan Hüma, Arya ve Hümeyra bebeklerin ailelerinin sevincine ortak olduk. Dünyaya gözlerini açan her yavrumuzu ülkemizin geleceği adına büyük bir değer olarak görüyorum. Yüce Rabbimden güzel yavrularımıza sağlık ve uzun ömürler diliyor, ülkemize hayırlı evlatlar olmalarını niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, saha personelini ziyaret etti

Basın mensuplarının yeni yılını da kutlayan Memişoğlu, "2026 yılının ilk saatlerinde, Sarıyer 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek, vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarlıkla görev yapan acil sağlık çalışanlarımızın yeni yıllarını tebrik ettik. Yılbaşında, ülkemizin dört bir köşesinde azim ve adanmışlıkla milletimizin sağlığı için en zorlu koşullarda dahi göreve hazır olan sağlık ordumuzun her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" dedi.