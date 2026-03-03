Haberler

Kemal Memişoğlu: 2024-2025'te Okullarımızda 1 Milyon İşitme Testi Yapıldı, 854 Bin 533 Bebeğe Tarama Testi Uygulandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024-2025 eğitim döneminde 1 milyon 58 bin 969 öğrenciye işitme testi yapıldığını ve gerekli sevklerin gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca, 'Yenidoğan İşitme Tarama Programı' kapsamındaki 2025 verilerini paylaştı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 öğrenciye işitme testi yapıldığını ve gerekli sevklerin yapıldığını bildirdi. Memişoğlu, 'Yenidoğan İşitme Tarama Programı' kapsamında ise 2025 yılında 854 bin 533 bebeğe tarama testi uygulandığını aktardı.

Memişoğlu, "Dünya Kulak ve İşitme Günü" kapsamında çocuklara ve bebeklere yönelik yapılan işitme testi verilerini paylaştı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın işitme sağlığını korumak amacıyla yürüttüğümüz ulusal tarama programlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğumuza okullarımızda işitme tarama testi yaptık. 55 bin 166 çocuğumuzu ileri değerlendirme için KBB hekimlerimize sevk ettik ve işitme kaybı tespit edilen evlatlarımızın tedavi süreçlerini başlattık."

Yenidoğan İşitme Tarama Programımız kapsamında ise 2025 yılında 854 bin 533 bebeğimize tarama yaptık. 11 bin 529 bebeğimizi ise ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ettik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda, koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek çocuklarımızın sağlıklı geleceği için çalışmaya devam ediyoruz."

