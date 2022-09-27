Türkiye'nin yeterli miktarda grip aşısı var mı? Kış ayları yaklaşırken milyonların merak ettiği soru yanıt buldu

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte mevsimsel grip de etkisini inceden inceye göstermeye başlarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi. Türkiye'nin kış ayları yaklaşırken yeterli miktarda grip aşısına sahip olup olmadığına dair açıklama yapan Bakan Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"GRİP AŞILARI ÜLKEMİZE ULAŞTI VE DAĞITIMINA BAŞLANDI"

Havaların soğumasıyla beraber etkisini göstermeye başlayan grip hastalığı nedeniyle vatandaşların grip aşısı yaptırma refleksi gösterdiğine vurgu yapan bir gazetecinin "Kış ayları öncesinde Türkiye'nin yeterli miktarda grip aşısı var mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

"Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut."

"İLERİ YAŞTAKİ VATANDAŞLARIMIZ AŞILARINI MUTLAKA OLMALI"

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs süreciyle ilgili sorulara da yanıt veren Bakan Koca, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli" ifadesini kullandı.

"KASIM-ARALIK ÖNCESİ HAZIRLIĞIMIZI YAPALIM"

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi. Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti; "Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."