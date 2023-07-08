Sağanak yağış Develi'de etkili oldu
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Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar kapalı alanlarda beklemek zorunda kaldı.
Sağanak yağış Develi'de etkili oldu
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu.
İlçe merkezinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlarda beklerken, trafikte ise sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Güncel