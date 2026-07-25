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Sağanağa yakalanan motokuryeler köprü altına sığındı

Sağanağa yakalanan motokuryeler köprü altına sığındı
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BURSA’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken kuryeler, hem kendilerini hem de siparişleri korumak için köprü altlarına ve kapalı duraklara sığındı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken kuryeler, hem kendilerini hem de siparişleri korumak için köprü altlarına ve kapalı duraklara sığındı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından ilçede etkisini gösteren ani sağanak, dışarıda olan vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sipariş teslimatı için yola çıkan motokuryeler, bastıran sağanak nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken kuryeler, hem kendilerini hem de siparişleri korumak için köprü altlarına ve kapalı duraklara sığındı. Şiddetli yağmurdan kaçarak köprü altında bekleyen kuryelerin o anları ve trafikteki ilerleme mücadelesi, bir motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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