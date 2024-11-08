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Sagalassos Antik Kenti'ni 102 Bin Kişi Ziyaret Etti

Sagalassos Antik Kenti'ni 102 Bin Kişi Ziyaret Etti
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Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, 2023 yılının 10 aylık döneminde 102 bin 400 ziyaretçi ağırladı. Yıl sonuna kadar bu sayının 120 bini geçmesi bekleniyor.

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni bu yılın 10 aylık döneminde 102 bin 400 kişi ziyaret etti.

Ağlasun'da 2000 rakımda kurulu Sagalassos Antik Kenti son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos'u 2022 yılında 67 bin 225, 2023 yılında 96 bin 387 turist ziyaret etti. Bu yılın 10 aylık döneminde ise Sagalassos'taki ziyaretçi sayısı 102 bin 400 kişi oldu. Özellikle Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerin geldiği Sagalassos, son dönemlerde Rus tatilcilerin de ilgisini çekti. Sagalassos'taki ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 120 bini geçmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Sadun KILIÇ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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