Sagalassos Antik Kenti Gece Müze Deneyimiyle Ziyaretçilerini Bekliyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan "aşkların ve imparatorların şehri" olarak anılan Sagalassos Antik Kenti'nde gece müzeciliği için çalışmalar devam ediyor.

İlk yerleşim izleri 12 bin yıl öncesine uzanan antik kent, tarih ve arkeoloji tutkunlarının son yıllarda en çok ilgi gösterdiği ören yerleri arasında bulunuyor.

Gündüzleri görkemiyle kendine hayran bırakan Sagalassos'u ziyaret edenler, yeni sezonda antik kenti artık gece de gezme fırsatı bulacak.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.

Burdur Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, antik çağın görkemli şehri Sagalassos'un, gece müzeciliğiyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlandığı belirtilerek, "Gündüzleri tarih kokan taşlarıyla geçmişe ışık tutan, geceleri ise ışıkların altında büyüleyici bir atmosfere bürünen Sagalassos, mistik havasıyla misafirlerini zamanda bir yolculuğa çıkaracak." ifadesi kullanıldı.