Sagˆlık C¸alıs¸anları S¸iddete Kars¸ı Umutsuz - Haberler

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Sagˆlık C¸alıs¸anları S¸iddete Kars¸ı Umutsuz

DailyMotion.com - Güncel
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Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı anmak için cinayete kurban gittiği kentte ve Diyarbakır'da biraraya gelen sağlık çalışanları, şiddetin sona ereceği konusunda umutlu olmadıklarını söyledi.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı anmak için cinayete kurban gittiği kentte ve Diyarbakır'da biraraya gelen sağlık çalışanları, şiddetin sona ereceği konusunda umutlu olmadıklarını söyledi

Sagˆlık C¸alıs¸anları S¸iddete Kars¸ı Umutsuz

DailyMotion.com / Güncel

Ersin Arslan, Diyarbakır, Gaziantep, Güncel, Haberler

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