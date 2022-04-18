Sagˆlık C¸alıs¸anları S¸iddete Kars¸ı Umutsuz

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DailyMotion.com - Güncel
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Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı anmak için cinayete kurban gittiği kentte ve Diyarbakır'da biraraya gelen sağlık çalışanları, şiddetin sona ereceği konusunda umutlu olmadıklarını söyledi.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı anmak için cinayete kurban gittiği kentte ve Diyarbakır'da biraraya gelen sağlık çalışanları, şiddetin sona ereceği konusunda umutlu olmadıklarını söyledi
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