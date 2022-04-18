Sagˆlık C¸alıs¸anları S¸iddete Kars¸ı Umutsuz

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı anmak için cinayete kurban gittiği kentte ve Diyarbakır'da biraraya gelen sağlık çalışanları, şiddetin sona ereceği konusunda umutlu olmadıklarını söyledi

DailyMotion.com / Güncel