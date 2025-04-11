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Safranbolu'nun Tarihi Yapıları Karla Kaplandı

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Nisan ayında meydana gelen kar yağışı, UNESCO Dünya Mirası olan Safranbolu'nun tarihi konaklarını ve yapılarını beyaz örtü ile kapladı. Ziyaretçiler, eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

Osmanlı şehri Safranbolu'nun tarihi yapıları Nisan ayında beyaza büründü

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar ile yapıların çatıları Nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesinde bulunan han, hamam, cami, çeşme vekonak gibi tarihi yapıların çatılarıkar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Bayram tatilinde nüfusunun 8 katı ziyaretçi ağırlayan tarihi ilçeye gelen yabancı turistler, Hıdırlık Seyir Tepesinden doğal ve kültürel güzelliklerin birleştiği eşsiz manzaraların tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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