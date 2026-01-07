Haberler

Karabük'te 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

İnceçay köyü Abdioğlu Mahallesi'nde Lütfi Ö'ye (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan ev sahibi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
